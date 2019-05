Class 1A and Class 2A participated in the LHSAA State Track Meet at LSU on Friday.

TEAM STANDINGS

CLASS 1A

GIRLS

4. Merryville – 36

BOYS

18. Merryville

CLASS 2A

BOYS

39. Pickering – .50



GIRLS

19. Rosepine – 8

CLASS 1A

BOYS

Pole Vault

2. Brent Beard, Merryville – 11-06.00



GIRLS

High Jump

1. Makyah Hooper, Merryville – 5-02.00



Discus

3. Shakietha Hill, Merryville – 99-09

4 x 200 meter relay

5. Merryville – Mekyah Hooper, Madisen Mahfouz, Alyssa Duncan, Kaylie Lewis – 1:49.39

100-meter hurdles

5. Madisen Mahfouz, Merryville – 17.38

400-meter dash

1. Mekyah Hooper, Merryville – 1:01.10

4 x 400 relay

2. Merryville – Mekyah Hooper, Madisen Mahfouz, Alyssa Duncan, Kaylie Lewis – 4:11.49

300-meter hurdles

3. Madisen Mahfouz, Merryville – 48.95

9. Kailee Hickman, Merryville – 55.12

CLASS 2A

BOYS

High Jump

6. Richard Trotter, Pickering – 6-00.00

GIRLS

1,600-meter run

9. Trinity Walker, Rosepine – 6:08.19

800-meter run

7. Sophia Jeffers, Rosepine – 2:36.04

3,200-meter run

2. Sophie Jeffers, Rosepine – 12:27.13