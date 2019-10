Area stat leaders through Week 5 of the football season.

Through Week 5



RUSHING YARDS

Colby Hollier, South Beauregard – 672

Cam'ron Williams, Merryville – 540

Grant Ducote, Rosepine – 521

Jalyn Thurman, DeRidder – 485

Jacob Gimnich, East Beauregard – 461

Caleb Gallashaw, Leesville – 432

Jackson Lewis, East Beauregard – 422

Jackson LeBouef, South Beauregard – 415

D'Ante Gallashaw, Leesville – 409

Julian Hamilton, Merryville – 339

Jaydon Derouen, South Beauregard – 334

Marlon Freeney, Pickering – 306

Greg Jones, Pickering – 305

Garrett Cooley, East Beauregard – 298

Braden Nolen, Rosepine – 296

PASSING YARDS

Jacob Mount, Leesville – 813

Braden Lebato, Pickering – 706

Ethan Frey, Rosepine – 663

KJ Gooden, DeRidder – 494

Blaise Duncan, Merryville – 344

Kyler Kibodeaux, South Beauregard – 260

Noah Gill, East Beauregard – 181

Noah Allain, Leesville – 75

RECEIVING YARDS

Khrystian Hoffpauir, Leesville – 360

Darius Sawyer, Leesville – 284

Evan Fernandez, Pickering – 240

Ashton Broussard, DeRidder – 224

Josh Cummings, Rosepine – 204

Richard Trotter, Pickering – 164

Greg Jones, Pickering – 161

Cole Donahue, Rosepine – 166

Ross Cournoyer, Merryville – 148

Jalyn Thurman, DeRidder – 140

Noah Allain, Leesville – 122

Colby Hollier, South Beauregard –112

Iverson Robinson, South Beauregard – 106

Garrett Mayfield, Rosepine – 106

Julian Hamilton, Merryville – 96