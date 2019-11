The Leesville boys cross country team finished Tuesday's LHSAA XC Championships in the top-10 in Class 4A Tuesday in Natchitoches on the Northwestern State University campus.

Wampus Cat Justin Cannata placed third with a time of 16:42.5 to pace Leesville, as it finished in sixth place.

LOCAL RESULTS

GIRLS

CLASS 3A

16. South Beauregard 363



SOUTH BEAUREGARD

58. Abigail Redditt – 24:28.7

62. McKenzie Harris – 24:40.5

77. Maggie Bowman – 25:45.8

90. Emma Perry – 26:39.2

99. Josee Gaspard – 27:17.7

102. Elizabeth Fontenot – 27:38.9

CLASS 4A

LEESVILLE

27. Natalie Smith – 21:42.8





BOYS

CLASS 3A

SOUTH BEAUREGARD

34. Jackson Hollingsworth – 18:21.2

108. Xavier Fontenot – 21:14.2

109. Drew Brown – 21:16.1

144. Jacob Mullican – 23:22.4

CLASS 4A

TEAM STANDINGS

6. Leesville 127

18. DeRidder 494

LEESVILLE

3. Justin Cannata – 16:42.5

23. Nicholas Delapp – 18:01.0

27. Andrew Delapp – 18:05.6

39. Kyle Horning – 18:33.2

46. Brady Cole – 18:45.8

50. Andrew Finch – 19:09.3

100. Luke Sedlacek – 21:06.7



DERIDDER

71. LeDarius Dixon – 20:02.6

95. Josiah Shelton – 20:58.5

127. Aiden Willis – 23:16.2

132. Tyrese Jackson – 23:26.8

139. Kendrick Staten – 24:19.1

148. Hank Castilaw – 25:37.0